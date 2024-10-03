В РАН указали на страх Нетаньяху перед международной изоляцией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, судя по его выступлениям, боится международной изоляции на фоне обострения ближневосточного кризиса. На это 3 октября в ходе круглого стола на тему «Эскалация конфликта на Ближнем Востоке: сценарии развития ситуации» в МИЦ «Известия» указал заведующий отделом Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН, чрезвычайный и полномочный посол России Виктор Смирнов.

«Для Нетаньяху, сделавшего ставку на силовые методы, была бы болезненной международная изоляция Израиля на этом фоне. <...> Он беспокоится, что Израиль попадет в категорию изгоев, нельзя жить на одной силе», — высказался дипломат.

По его словам, сейчас множество людей уезжают из Израиля, кредитный рейтинг страны упал, а туристический поток стремится к нулю. Спикер также подчеркнул, что площадкой для демонстрации международной солидарности по решению ближневосточного конфликта может стать БРИКС.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил Израиль о более сильном ответе в случае эскалации конфликта. По его словам, Тегеран намерен предотвратить целенаправленное распространение Израилем кризиса в регионе. В связи с этим Пезешкиан призвал США и страны Европы также помешать Израилю в этом. Тогда же постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани указал на понимание Израилем только языка силы.

Иран нанес ракетный удар по территории Израиля 1 октября. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также он назвал атаку Ирана неудачной.

До этого, 26 сентября, президент Палестины Махмуд Аббас призвал прекратить геноцид мирного населения в секторе Газа и снабжение Израиля оружием. Он также указал на необходимость ввести санкции против Израиля, а также исключить его из Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее, 18 сентября, ГА ООН приняла резолюцию, потребовав от Израиля исполнить положения заключения Международного суда ООН по оккупированным палестинским территориям и освободить их не позднее чем через год с момента одобрения документа. Резолюция была принята 124 голосами за, 14 стран проголосовали против, а 43 воздержались. Уточняется, что документ носит рекомендательный, а не обязывающий характер.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.