Отопительный сезон стартовал в социальных объектах Приморья
В Приморском крае начался поэтапный запуск отопительного сезона. Тепло получили социальные объекты в Тернейском и Пограничном округах.
По данным ИА PrimaMedia, функционируют 11 котельных, которые обеспечивают отоплением 20 объектов. Всего в регионе в сезон будут работать 804 котельные, к которым подключено свыше 1,6 тыс. социальных объектов.
По словам главы министерства ЖКХ Алексея Першина, в Приморье продолжается активная подготовка систем и оборудования к началу сезона. Коммунальщики завершают ремонт и наладку внутридомовых инженерных сетей и бойлерных. Продолжается заготовка топлива для котельных.
Согласно нормативам, отопление подключают при устойчивом похолодании до 8 градусов в течение пяти суток подряд. В Артеме отопительный сезон начнется 15 октября.
На следующей неделе тепло включат в Биробиджане. Система уже заполняется водой. Первыми отопление получат учреждения социального блока и здравоохранения.