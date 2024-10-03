МВД показало кадры с похищенным из зоопарка под Калугой кенгуру
Официальный представитель МВД России Ирина Волк 3 октября в своем Telegram-канале опубликовала кадры с похищенным из зоопарка в Калужской области кенгуру.
«Изъятый полицейскими кенгуренок находится на передержке в ярославском зоопарке, где ему оказана необходимая ветеринарная помощь», — сказано в сообщении.
По данным ведомства, сначала пропал зверек по кличке Крош из зоопарка в Ярославле 27 сентября, через три дня двое кенгурят пропали в Калужской области.
Подозреваемый в похищении был задержан на ж/д вокзале в городе Александрове Владимирской области. При нем была сумка с двумя кенгуру, один из которых к тому моменту уже был мертв. По словам источника «Известий», одного кенгуренка злоумышленник продал в Москву, еще двух он вез туда же, но один из детенышей погиб.
Мужчину доставили в отдел полиции. Где находится третий зверек, выясняется. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).
О краже кенгуренка Кроша стало известно 30 сентября.