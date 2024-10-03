Власти Ирана сняли все ограничения на полеты

Иран возобновил полеты в своих аэропортах после кратковременной приостановки из-за ракетного удара по Израилю. Об этом 3 октября сообщило издание Arab News.

«Внутренние и международные рейсы были приостановлены по соображениям безопасности», — пишет издание.

Уточняется, что представитель организации гражданской авиации Ирана Джафар Язарлу также подтвердил возобновление полетов, сославшись на снятие ограничений.

Издание сообщило, что агентство по безопасности полетов Европейского союза (ЕС) рекомендовало европейским авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирана до 31 октября.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил Израиль о более сильном ответе в случае эскалации конфликта. По его словам, Тегеран намерен предотвратить целенаправленное распространение Израилем кризиса в регионе. В связи с этим Пезешкиан призвал США и страны Европы также помешать Израилю в этом. Тогда же постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани указал на понимание Израилем только языка силы.

1 октября Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также он назвал атаку Ирана неудачной.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля вопреки заявлениям Тегерана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.