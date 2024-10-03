СМИ сообщили об опережении Китаем США в оборонной промышленности
Оборонная промышленность Китая в несколько раз опережает американскую. Об этом сообщил журнал Foreign Affairs.
В материалах издания от 2 октября отмечается, что, несмотря на экономические проблемы КНР, траты страны на оборону растут, а оборонная промышленность работает практически в военных условиях.
«Китай уже догнал Соединенные Штаты по способности производить оружие в массовом масштабе. В некоторых областях Китай теперь лидирует: он стал крупнейшим в мире судостроителем, его производственные мощности примерно в 230 раз больше, чем у Соединенных Штатов», — говорится в материале.
В период с 2021-го по начало 2024 года оборонная база Китая выпустила более 400 современных истребителей и 20 крупных военных кораблей. Кроме того, страна удвоила запас ядерных боеголовок и в два раза увеличила запасы баллистических ракет, а также разработала бомбардировщик-невидимку, дополняет «Газета.Ru».
Ранее, 28 сентября, МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что власти Соединенных Штатов ведут себя двулично в отношениях с Китаем. В свою очередь, Блинкен выразил Китаю обеспокоенность из-за якобы поддержки ВПК России.
17 сентября кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы наладит отношения Вашингтона с Пекином и Москвой. Он отметил, что существуют определенные внешние силы, среди которых действительно есть враги Соединенных Штатов, ими в США часто называют Россию и Китай.
13 сентября посол Китая в США Се Фэн потребовал от американских властей не навязывать «лечение собственных болезней». Кроме того, он отметил, что наиболее острым в отношениях двух государств является тайваньский вопрос.