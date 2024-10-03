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В Совфеде назвали коррупцию одной из целей «плана победы» Украины

Сенатор Джабаров: «план победы» Украины — лишь инструмент для коррупционеров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Новый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, полномочия которого истекли в мае, может стать лишь очередным инструментом по отмыванию денег в руках коррупционеров как в Киеве, так и в Вашингтоне. На это в беседе с «Известиями» 3 октября указал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что и американцы, и уж тем более украинцы занимались банальным воровством. И те кредиты, которые идут Украине, они в общем-то растаскиваются сначала в самой Америке, а потом остатки доворовывают на Украине», — высказался он.

Сенатор также добавил, что план Киева на самом деле ведет не к победе, а к дестабилизации. Он подчеркнул, что все ситуации, в которые американцы «суют свой нос», сразу начинают накаляться и пример этому помимо Украины Ближний Восток.

«Эскалация на Ближнем Востоке — результат многолетних усилий США по расшатыванию ситуации. Та же ситуация была в Афганистане, Ираке, сейчас на Украине. Я думаю, что лучше бы они помолчали, не лезли во внутренние дела Украины и в наши отношения с нашим соседом. Мы быстрее бы договорились, и конфликт бы давно завершился. А они только поджигают отношения. И именно по вине американцев гибнет столько народа», — заключил собеседник издания.

Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему

Накануне официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что предложенный Украиной «план победы» предполагает действия третьих стран. При этом он не раскрыл общественности детали инициативы.

Ранее, 1 октября, агентство Associated Press также писало, что цель Зеленского — убедить западных союзников принять его «план победы» — остается труднодостижимой. Журналисты передавали слова некоторых американских политиков, которые рассказали, что украинские законодатели месяцами пытались склонить на свою сторону чиновников, связанных с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. При этом попытки не привели к успеху.

До этого, 29 сентября, сообщалось, что Зеленского ждут серьезные проблемы, после того как страны Запада отказались поддержать его «план победы». Отмечалось, что в западных средствах массовой информации начали активно обсуждать, с каким разочарованием столкнулись лидеры европейских стран, которые изначально поддержали политику украинского лидера.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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