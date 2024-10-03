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Уголовное дело возбудили после массового отравления людей в пекарнях Перми

В Керчи число отравившихся после заказа еды в суши-баре увеличилось до 26 человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Число отравившихся после заказа еды в суши-баре Wasabi в Керчи возросло до 26 человек. Об этом в четверг, 3 октября, сообщила начальница территориального отдела по Восточному Крыму межрегионального управления Роспотребнадзора Светлана Касьянова.

«Количество людей, поступивших с отравлением в Керченскую больницу, увеличилось до 26. Вчера с жалобами на отравление обратились еще шесть человек: двое взрослых и четверо детей. Состояние у всех практически удовлетворительное», — сказала она ТАСС.

По ее словам, у пострадавших стабилизировалась температура. У некоторых пациентов наблюдаются единичные случаи рвоты.

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Ранее, 1 октября, сообщалось о проверке в связи с отравлением едой из доставки в городе Керчь Республики Крым. В этот же день было возбуждено уголовное дело из-за факта отравления едой из доставки. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о том, как продвигается расследование.

Одна из пострадавших рассказала «Известиям», что ее семья заказывала роллы. По ее словам, через некоторое время после употребления пищи у ее ребенка заболела голова. Ночью вся семья почувствовала признаки отравления: озноб, повышение температуры.

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