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Свыше 3 тыс. промышленников прошли обучение в «Московской технической школе»

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Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
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С момента запуска образовательного проекта «Московская техническая школа» в 2021 году учебные программы освоили более 3 тыс. промышленников. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина город активно развивает кадровый потенциал в промышленности. Более трех лет в столице работает «Московская техническая школа» — образовательный проект, направленный на подготовку инженеров по редким производственным специальностям», — рассказал Ликсутов. По его словам, сегодня участникам проекта доступно более 200 курсов по 10 общим и четырем специальным направлениям.

Как отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, с начала года «Московская техническая школа» запустила 59 курсов и два направления по новым производственным технологиям и информационной безопасности. «Сегодня наибольшей популярностью среди участников проекта пользуются курсы по искусственному интеллекту, которые прошли более 900 человек. На втором месте — программы по аддитивным технологиям, которые освоили 840 слушателей. По направлению «Микроэлектроника и фотоника» обучение прошли свыше 560 человек», — утонил глава Депинвеста.

«Московская техническая школа» создана для повышения квалификации уже занятых в промышленности сотрудников. Новые направления открываются в соответствии с запросами промпредприятий города. Например, в прошлом году стартовал курс «Промышленный дизайн». Помимо учебных курсов в школе проходят вебинары, мастер-классы, конференции, конгрессы. Сегодня партнерская сеть проекта включает 126 научных и индустриальных организаций.

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