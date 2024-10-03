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Ученые обнаружили новое гамма-излучение в грозовых облаках

Nature: раскрыта тайна излучения от гроз
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Из грозовых облаков возникают два различных явления сильного излучения: земные гамма-вспышки, демонстрирующие высокую интенсивность, и гамма-свечения. Об этом 2 октября сообщил научный журнал Nature.

Как отмечается в статье, гамма-вспышки демонстрируют высокую интенсивность и имеют характерную длительность. Зачастую они тесно связаны с излучением сильных радиосигналов и оптических импульсов, что указывает на участие молний в их генерации.

Как отмечается на сайте NASA, чей самолет помог в исследованиях, ученые обнаружили новый вид гамма-излучения.

«Исследователи, использующие воздушные платформы NASA, теперь обнаружили новый вид гамма-излучения, которое короче по продолжительности, чем устойчивые свечения, и длиннее, чем микросекундные вспышки», — отмечается в материале.

Ученые называют его мерцающей вспышкой гамма-излучения.

«Открытие заполняет недостающее звено в понимании учеными излучения грозовых облаков и дает новые сведения о механизмах, которые производят молнии. Эти сведения, в свою очередь, могут привести к более точным оценкам риска молний для людей, самолетов и космических аппаратов», — указано в сообщении NASA.

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Ранее, 23 июля, ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академика РАН, председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков рассказал, что в Московском регионе из-за частых гроз могут появиться шаровые молнии. По его словам, с изменением климата в Москве всё чаще регистрируют грозы. Шаровые молнии — это вторичный эффект от линейных молний, которые появляются из-за большого количества гроз.

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