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Определена главная тема третьего Российского винодельческого форума

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Фото: Росконгресс
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Ключевые вопросы, определяющие развитие отечественного виноделия и виноградарства будут обсуждены уже в третий раз в Москве 7–8 ноября 2024 года.

Главная тема форума в 2024 году «Вино России. Государственная поддержка и контроль. Вклад виноделия в российскую экономику и культуру».

«Российский винодельческий форум уже традиционно объединит виноделов, виноградарей, представителей регулирующих отраслевых ведомств и экспертное сообщество. В этом году программа снова аккумулирует в себе все насущные вопросы, решение которых необходимо для дальнейшего роста отрасли. Уверен, что ответы на них непременно будут найдены в плодотворном диалоге всех, кто причастен к ее развитию. Поддержка виноделия на государственном уровне, отраженная в указах президента, оценена профессиональными кругами и принята на общественном уровне как вклад в будущее нашей экономики и культуры», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Виноделие — ведущая отрасль российского сельского хозяйства по уровню добавленной стоимости, созданию рабочих мест, в том числе в смежных отраслях, она носит свой вклад в экономическое и социальное развитие регионов. Вино — перспективный экспортный продукт, формирующий имидж России на международном рынке. Успехи российских виноделов влияют на развитие культуры пития, и, как следствие, снижают уровень потребления крепких напитков, что положительно отражается на здоровье нации. Стало российское виноделие и культурным феноменом, вдохновляющей темой выставок, книг, художественных и документальных фильмов.

Ценность винодельческой отрасли и ее экономический потенциал подчеркиваются и на государственном уровне, для ее субсидирования создаются постоянно растущие возможности. В то же время ее спецификой являются капиталоемкость и длительный цикл возврата инвестиций. Кроме того, российские виноделы сталкиваются и с рядом санкционных рисков, связанных с оборудованием и комплектующими, финансовой и кадровой нагрузкой, конкуренцией с винным импортом из недружественных стран. Популяризация российского вина ограничена законодательством о рекламе.

Системность и долгосрочность мер государственной поддержки, комплексного стимулирования отрасли будет всесторонне обсуждаться в рамках пленарной сессии. Модератором сессии выступит председатель правления ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев. Среди спикеров будут присутствовать представители правительства Российской Федерации, ключевых для развития отрасли ведомств.

Организаторами РВФ выступают Фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР) при поддержке правительства Российской Федерации. Соорганизатор — Россельхозбанк. Стратегический научный партнер — НИЦ «Курчатовский институт».

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