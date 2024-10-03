В Тюмени подвели итоги конкурса «Мастер года – 2024»

Победителя общероссийского конкурса работников среднего профессионального образования «Мастер года – 2024» объявили в Тюмени, им стал преподаватель автотехнического колледжа из Курска Дмитрий Медведев. Участники соревнования 3 октября поделились своими впечатлениями о конкурсе.

«Я принял опыт строителей, поваров, кондитеров. Но самое главное, я принял технический опыт, который пригодится мне для моей специальности», — рассказал Медведев о своем общении с другими участниками.

Победитель получит не только денежный приз, но и пост советника министра просвещения на общественных началах. Благодаря этому Медведев сможет напрямую влиять на развитие среднего образования в стране.

Одним из ключевых этапов конкурса стали открытые уроки, где преподаватели показали судьям, как борются за внимание своих студентов. Например, педагог одного из подмосковных колледжей Святослав Масанин применяет на занятиях по сестринскому делу новые технологии, чтобы придать происходящему реалистичности.

«Применял спецэффекты кое-какие: дым-машину, дети в дыму ползали, оказывали первую помощь, получилось энергично, побывали в виртуальной операционной, поработали с VR-очками», — рассказал Масанин.

Преподаватель ветеринарного училища с Чукотки показал осмотр служебной овчарки по имени Грей, которая работает в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России. Собаке сначала пришлось связать челюсть, чтобы не укусила, а потом педагог провел пальпацию.

Всего в конкурсе поучаствовало более 6 тыс. педагогов среднего образования, но до финала добрались только 89. «Мастер года – 2024» — важное состязание, ведь рабочие профессии в России сейчас востребованы как никогда.

Ранее, 20 сентября, директор по связям с образовательным сообществом семейного образовательного форума «Навигатор поступления» Александр Хвостов рассказал «Известиям», что при выборе колледжа сначала важно определиться со специальностью. Для этого можно пройти профориентацию в виде тестов или особых курсов. Кроме того, стоит посещать дни открытых дверей в образовательных учреждениях, где дадут возможность попробовать себя в разных специальностях. Эксперт подчеркнул, что не стоит подбирать колледж по территориальной доступности или просто повторять его выбор за друзьями.