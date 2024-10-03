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600 объектов культурного наследия попадут в электронный каталог для инвесторов

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Фото: служба внешних коммуникаций ДОМ.РФ
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Более 600 объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии отобраны для реставрации и последующего вовлечения в хозяйственный оборот в разных регионах России. Все они будут добавлены в электронный каталог на портале для потенциальных инвесторов, разработкой которого занимается ДОМ.РФ. Об этом рассказал директор государственных программ в жилищной сфере ДОМ.РФ Виталий Насонов в рамках секции «История рядом: образ будущего» на Международном строительном форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

В феврале 2024 года в послании Федеральному Собранию президент России поручил к 2030 году привести в порядок не менее 1000 объектов культурного наследия. ДОМ.РФ выступает оператором этой программы и разрабатывает меры для привлечения внебюджетных инвестиций в восстановление исторических зданий с потенциалом для современного использования. К участию в программе привлекаются все субъекты РФ.

«Для повышения интереса частных инвесторов к реставрационным проектам ОКН планируется запустить льготное кредитование. За счет средств федерального бюджета банкам-участникам будет компенсироваться разница между рыночной и льготной ставками по кредитам, выданным на эти цели. Важно обеспечить максимальную открытость и информированность государства, бизнеса и общественности на всех этапах. Сейчас уже более 600 ОКН отработано, но мы не останавливаем эту работу. Благодарим все регионы и органы охраны за вовлеченность и эффективное участие. Кстати, порядка 90 ОКН — это объекты, расположенные на территории Уральского федерального округа», — подчеркнул Виталий Насонов.

Как пояснил Насонов, в рамках программы ДОМ.РФ разрабатывает электронную платформу для размещения в открытом доступе единого инвестиционного каталога объектов культурного наследия с максимальной детализацией для потенциальных инвесторов.

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