В деле Чекалиных о нелегальном переводе средств за рубеж появился новый фигурант

В деле блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее бывшего мужа Артема Чекалина, связанном с переводом валюты с использованием подложных документов, также замешан соучредитель компании по торговле косметикой и питанием Роман Вишняк. Об этом 3 октября сообщает источник «Известий».

Уточняется, что мера пресечения трем фигурантам будет избрана 3 октября в Троицком суде.

Адвокат Чекалиной Екатерина Гордон на своей странице «ВКонтакте» отметила, что фигурантку допрашивали всю ночь, а после этого увезли в изолятор временного содержания. По словам адвоката, сама девушка не знала про вывод денег, а если какие-то валютные операции и происходили, то всё было за «ее спиной».

Ранее в этот день сообщалось, что Чекалиных задержали на 48 часов по делу о нелегальном переводе за рубеж 251 млн рублей.

Накануне в отношении Чекалиных возбудили новое уголовное дело по ст. 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

В марте 2023 года в отношении блогера и ее супруга Артема было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в размере около 300 млн рублей. Тогда же возбудили еще одно дело — о легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем.

В конце декабря 2023 года Следственный комитет (СК) России закрыл дело о неуплате налогов в отношении Чекалиных, но отказался прекратить разбирательство об отмывании средств. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 15 января текущего года сообщил, что Валерия и Артем Чекалины признали свою вину и полностью выплатили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 млн рублей, поэтому дело о неуплате налогов было прекращено.