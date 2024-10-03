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В Ирландии указали на кражу западными корпорациями земель на Украине

Экс-депутат ЕП Уоллес: западные корпорации крадут земли на Украине
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Фото: TASS/АР/Andrew Kravchenko
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Крупные западные компании крадут земли на Украине, заявил бывший депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес в четверг, 3 октября.

По его словам, украинская сторона подвергается колонизации со стороны ЕС и США.

«Западные корпорации крадут ее земли, и им совершенно наплевать на уничтожение украинцев из рабочего класса в прокси-войне США и НАТО, которая несет Украине только разрушения», — написал он на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

Шаговая недоступность: стратегия НАТО по Украине зашла в тупик
Запад не верит в собственные обещания помощи Киеву

В марте Уоллес заявлял, что западные корпорации активно скупают земли на Украине за копейки. Он назвал происходящее сумасшествием и отметил, что Запад не поддерживает Киев, а преследует свои корыстные цели. По его словам, вместо того чтобы попытаться урегулировать конфликт, союзники Украины всё больше способствуют его разжиганию.

Тогда профессор МГИМО, политолог Елена Пономарева отмечала в беседе с «Известиями», что конфликт на Украине дал возможность США не только укрепить свою экономику, но и демонтировать экономические процессы в Евросоюзе (ЕС). Она напомнила о ситуации с Афганистаном, Сирией и Ираком, где в последней все нефтяные ресурсы были поставлены под контроль американских транснациональных компаний и ряда европейских. По ее словам, то же самое происходит и с Киевом.

В том же месяце министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейские налогоплательщики имеют право знать, на что были потрачены их деньги, отправленные Украине. По его словам, страна всегда указывала на это, когда ЕС принимал решение оказать поддержку Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Киеву.

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