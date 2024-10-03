Военнослужащие группировки «Центр» уничтожили боевиков и технику ВСУ
Военнослужащие расчета РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на авдеевском направлении. Об этом 3 октября сообщило Министерство обороны РФ.
По полученным координатам артиллеристы выехали на огневую позицию. После наведения военной техники на цель служащие выполнили залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами. Несколько единиц боевых машин и боевиков ВСУ было уничтожено.
«В ходе боевой задачи расчеты РСЗО «Ураган» работают на поражение техники, личного состава и опорных пунктов противника. Использование такой техники позволяет уничтожать базы хранения боеприпасов противника и боевых машин, отрезать подразделения от основных сил», — сообщили в ведомстве.
Ранее, 3 октября, в приграничном районе Курской области подразделения Военно-десантных войск группировки «Север» уничтожили полевой склад с боеприпасами и скопление боевиков Вооруженных сил Украины.
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