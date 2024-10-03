УАЗ опроверг выход на рынок «Хантера» с мотором «Евро-5»

Появившаяся в Сети информация о старте продаж обновленного УАЗ «Хантер» с двигателем экокласса «Евро-5» не соответствует действительности. Внедорожник будет доступен с новым мотором, который отвечает современным экологическим требованиям, но только с ноября этого года. Об этом «Известиям» в четверг, 3 октября, сообщил источник на УАЗе.

«Старт продаж намечен на ноябрь — в настоящее время мы работаем над получением сертификата ОТТС», — сказал собеседник «Известий».

Автомобиль оснастят более мощным агрегатом ZMZ Pro 409051 — тем же, что устанавливается под капот представителей НМР (нового модельного ряда), а именно УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи».

1 октября Ульяновский автозавод объявил, что по итогам 2024 года заработная плата сотрудников Ульяновского автомобильного завода в совокупности увеличится на 15,5%. Предыдущее повышение зарплат работников УАЗа на 10% прошло 1 марта текущего года. За последние четыре года общая сумма роста зарплаты сотрудников автозавода превысила 80%, отметили на предприятии.

19 сентября сообщалось, что на Ульяновском автозаводе могут появиться специальные экзоскелеты, упрощающие труд работников. Речь идет о промышленном экзоскелете, который помогает снизить нагрузку на спину сотрудников при подъеме и переносе грузов.