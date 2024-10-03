Ограничения на работу аэропорта Нижнекамска сняты

Ограничения в аэропорту Нижнекамска Бегишево в Татарстане, которые вводились для безопасности полетов, сняты. Об этом в четверг, 3 октября, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В 09:33 мск ограничения на работу аэропорта Нижнекамска (Бегишево) сняты. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что авиадиспетчеры, экипажи воздушных судов и наземные службы аэропорта приняли все необходимые меры и обеспечили безопасность.

Ограничения на прием и отправку рейсов в Бегишево были введены ранее в этот день в 7:45 мск.

Кроме того, Кореняко сообщал, что в 6:00 мск такие ограничения вводились и в аэропорту Казани. Рейсы из Омска, Хургады и Челябинска было решено перенаправить на запасные аэродромы в Самару и Бегишево.