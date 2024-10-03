В МЧС сообщили о продолжении на Камчатке операции по спасению косаток

На Камчатке косатки, ранее спасенные на лимане и уплывшие в сторону открытого моря, вновь оказались на мелководье. В регионе продолжается операция по спасению животных. Об этом в четверг, 3 октября, сообщили в МЧС России.

Согласно данным ведомства, утром в этот же день животные уплыли с мелководья в сторону открытого моря.

«К сожалению, животным не удалось найти узкий выход из лимана, и во время отлива они снова оказались на мелководье», — говорится в Telegram-канале МЧС РФ.

На данный момент на помощь животным направляются восемь сотрудников ведомства.

Ранее в этот день сообщалось, что косаткам удалось выйти в открытое море. Однако чуть позже очевидцы опубликовали видео, на котором видно, что одно из животных застряло на мели. По словам местных жителей, она задыхается и лежит перевернутой в воде. Люди снова стали пытаться организовать группу помощи млекопитающему.

О том, что в селе Устьевое Соболевского района Камчатки группа косаток застряла на мели лимана, стало известно накануне.

Министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев сообщал, что коварность лимана заключается в том, что его дно покрыто илом и из-за этого техника к животным подойти не может. Сотрудники из различных структур принимали участие в спасении животных. Млекопитающих поливали водой, чтобы у них была возможность дышать.