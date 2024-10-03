Школы на Урале закрывают на карантин из-за гриппа и ОРВИ
В Пермском крае школы начали закрывать на карантин из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. В частности, в Соликамске две школы закрыты полностью, в четырех на дистанционное обучение отправлены несколько классов.
Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на администрацию округа. В свою очередь, Роспотребнадзор информирует, что с 23 сентября по 29 сентября в регионе количество заболевших ОРВИ и гриппом выросло более чем на 10%. Зарегистрировано 19 299 случаев ОРВИ. По данным ведомства, эпидемический порог пока не превышен.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что за прошедшую неделю — с 23 по 29 сентября — количество заболевших гриппом и ОРВИ в России увеличилось всего на 1% по сравнению с предыдущей неделей. Всего сейчас зарегистрировано свыше 889 тыс. случаев острых респираторных инфекций.
Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 46 регионах России, 16,2% заболевших гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.