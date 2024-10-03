Сотрудники МЧС спасли 34 человека во время пожара в Белгороде
Сотрудники МЧС России спасли при пожаре в Белгороде 34 человека. В том числе, трех детей.. Об этом 3 октября сообщило ведомство в Telegram-канале.
Возгорание произошло на третьем этаже многоквартирного дома на улице Льва Толстого в Белгороде. Еще 50 человек были эвакуированы по лестницам. Хозяйка квартиры, где началось возгорание, погибла.
«По лестничным маршам эвакуировали еще 50 жильцов. К сожалению, погибла хозяйка горящей квартиры. Два человека пострадали, им оказывают помощь на месте», — сообщило ведомство.
Огонь распространился на 60 квадратах. На месте работали 18 пожарных.
Ранее 3 октября сообщалось о возгорании в театре Хабаровска. Огонь был локализован на площади 4 тыс. кв.м. В результате одну женщину госпитализировали, двум мужчинам была оказана скорая медицинская помощь на месте.