Губернатор сообщил о плане восстановить Хабаровский музыкальный театр после пожара

Здание Хабаровского музыкального краевого театра, в котором произошел пожар, будет восстановлено. Об этом 3 сентября сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

«Хабаровский краевой музыкальный театр будем восстанавливать. Сейчас прошу набраться терпения труппу театра, всех его работников и, конечно, жителей края, которые болеют душой за наш музтеатр», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Демешин поручил проверить контроль противопожарной безопасности во время ремонта крыши здания. Он указал, что его отсутствие — предварительная версия причины возгорания, поэтому необходимо всё выяснить.

Губернатор планирует провести заседание оперативного штаба по ликвидации последствий пожара в театре, передает «Газета.Ru».

Пожар в театре Хабаровска произошел ранее в этот день. Загорелись обшивка и кровля здания. Возгорание удалось локализовать, его площадь составила 4 тыс. кв. м. Кроме того, во время тушения взорвались четыре газовых баллона. Пострадавшую при пожаре женщину госпитализировали, двум мужчинам оказали помощь на месте.

В региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России сообщили, что проводят проверку по факту возгорания помещений Хабаровского краевого музыкального театра. По ее результатам оценят, как уполномоченные лица обеспечивали пожарную безопасность. Кроме того, из-за пожара возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»).