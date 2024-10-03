В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты. Об этом 3 октября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В 08:59 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Казани сняты», — написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
О введении временных ограничений в аэропорту Казани на прием и отправку рейсов сообщалось в этот же день. Направляющиеся в аэропорт Казани самолеты из Омска, Хургады и Челябинска перенаправили на запасные аэродромы в Самару и Бегишево.