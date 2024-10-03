В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты
В Татарстане временные ограничения на прием и отправку рейсов введены в аэропорту Нижнекамска Бегишево для обеспечения безопасности полетов. Об этом 3 октября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«С 07:45 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска (Бегишево; код ICAO: UWKE) — он не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в сообщении Кореняко в его Telegram-канале.
Он добавил, что экипажи воздушных судов, службы аэропортов и диспетчеры принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в этот день Кореняко сообщил, что временные ограничения на прием и вылет рейсов в целях безопасности были введены в аэропорту Казани.
До этого, 27 сентября, аэропорт Внуково в Москве закрывали на 38 минут из-за самолета Як-40, у которого лопнула шина. Два рейса пришлось перенаправить на запасные аэродромы.