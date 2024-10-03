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Исследование НМГ выявило любимых детских героев мультфильмов по итогам 2023 года

Исследование НМГ: в 2023 году детям больше всего нравились Маша, Медведь и Нолик
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Среди мультипликационных героев в 2023 году детям больше всего нравились Маша, Медведь и Нолик из сериала «Фиксики». Об этом говорят результаты исследования Национальной Медиа Группы (НМГ) и центра социального проектирования «Платформа», опубликованные 3 октября.

НМГ вместе с центром социального проектирования «Платформа» проанализировали более 35 мультфильмов, кино и сериалов для детей с точки зрения их влияния на маленьких зрителей. В онлайн-исследовании поучаствовали 1,2 тыс. родителей детей 6–12 лет и 300 юных респондентов того же возраста.

Результаты исследования показали, что в первой пятерке любимых детских героев оказались Маша (назвал 61% опрошенных) и Медведь (51%) из одноименного мультсериала, Нолик из «Фиксиков» (48%), Крош (45%) из «Смешариков», Коржик (44%) и Карамелька (44%) из сериала «Три кота». Чаще всего зрители описывали этих персонажей как смешных (60%), добрых и благородных (58%), попадающих в интересные ситуации и способных найти из них выход (58%), ярких и красивых (54%).

Многие дети считают своими любимыми героями волшебных существ (58%) или животных (55%). Ребятам до 10 лет нравятся персонажи, которые младше их, потому что маленькие зрители ассоциируют себя с такими героями, им понятны проблемы, с которыми те сталкиваются. Кроме того, маленькие зрители чувствуют превосходство, сравнивая себя с младшими персонажами, и ощущают безопасность в защищенной среде. Дети старше 10 лет предпочитают персонажей-ровесников.

Исследование НМГ показало, что самый большой охват аудитории, высокий индекс социального влияния и, следовательно, наибольший потенциал в 2023 году был у таких полнометражных игровых и анимационных фильмов, как «Три богатыря и Пуп Земли», «По щучьему велению», «Баба Яга спасет мир» и «Бременские музыканты». Среди сериалов и фильмов самое сильное социальное воздействие на зрителей оказали «Три кота», «Фиксики», «Маша и Медведь: Скажите «Ой!», «Царевна и таинственная гостья», «Смешарики снимают кино».

Мультипликация в России продолжает динамично развиваться, 93% респондентов оценивают ее уровень как высокий либо средний: среди отечественных мультсериалов есть множество стабильно сильных. Безусловно, остается и пространство для роста, ведь рынок нуждается в новой качественной детской анимации.

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Что касается кино, рассчитанного на маленьких зрителей, уровень его позитивной оценки немного ниже — 83%. Это вполне понятно, ведь мультфильмы привлекают более широкую аудиторию, а анимационные сериалы смотрятся дольше. Тем не менее перспективы развития есть и у детского кино. Это доказывает успех фильмов «Чебурашка», «Бременские музыканты» и «По щучьему велению».

«Это наше второе исследование социального влияния детского контента. В этот раз к мультипликации мы добавили детское кино, так как сейчас это направление активно развивается. Национальная Медиа Группа стремится поддерживать и развивать качественную российскую анимацию и детское кино, понимая их ключевую роль в формировании здорового и образованного поколения. Мы уверены, что детский контент является мощным инструментом для формирования гармоничного и успешного будущего страны», — отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Ранее, 2 сентября, НМГ и «Платформа» представили первое в России исследование социального влияния телешоу.

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