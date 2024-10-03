Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) установили невзведенные мины с посланием «Русские, простите» для российских военных на одном из направлений специальной военной операции (СВО). Об этом в четверг, 3 октября, сообщил сапер Ленинградского полка с позывным Бурзум.

Как передает его слова «РИА Новости», российские бойцы прибыли на место, чтобы разминировать поле, где им и встретились невзведенные взрыватели на противотанковых минах.

«Буквально два слова: «Русские, простите». То есть мины специально не взвели. Пришли, положили, но их не взвели», — отметил Бурзум.

По мнению военнослужащего, это сделали саперы ВСУ, не желающие участвовать в боевых действиях против России.

Накануне, 2 октября, сообщалось, что на Украине увеличивается число тех, кто выступает за мирные переговоры с Россией. Газета Financial Times приводила слова командира ВСУ, который выступает за переговоры, выражая обеспокоенность тем, что его сын также является солдатом и может большую часть своей жизни провести на фронте.

Ранее, 1 октября, Financial Times также писала о том, что военнослужащие ВСУ выступают за переговоры с Россией прямо на передовой, так как их страшит идея «вечного» конфликта. По словам одного из них, командира батальона Михаила, Украина вряд ли сможет вернуть границы 1991 года.

До этого, 28 сентября, испанская газета El País отмечала, что Украина после двух с половиной лет ведения военного конфликта с Россией уже близка к достижению предела своих возможностей, в связи с чем на Киев начинают оказывать внешнее давление, чтобы власти страны пошли на мирные переговоры с Москвой.

При этом, 25 сентября на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, сказал, что урегулировать конфликт путем мирных переговоров не удастся. Украинский лидер высказался о необходимости использования его «формулы мира», а также осудил тех, кто «хочет говорить» с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле его слова назвали фатальной ошибкой, которая будет иметь последствия для киевского режима.

Последний раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.