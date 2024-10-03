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Адвокат передал призыв Чекалина «платить налоги»

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Блогер Артем Чекалин держится хорошо после того, как правоохранительные органы заподозрили его и его супругу Валерию в мошенничестве. Об этом 3 октября «Известиям» сообщил адвокат Сергей Гуров.

«Настроение у него боевое. <…> Ничего не передавал, только «платите налоги, живите честно», — сказал Гуров, комментируя состояние своего подзащитного.

Он отказался давать дополнительную информацию о ходе дела и сослался на то, что подписал документ о неразглашении данных предварительного расследования.

Ранее в этот же день юристы рассказали «Известиям», что Чекалиным может грозить до десяти лет лишения свободы по уголовному делу о переводе валюты за границу по поддельным документам. Как полагает следствие, блогеры с нарушением закона выводили средства, полученные от онлайн-марафонов, в Дубай. Ущерб оценивается более чем в 250 млн рублей. Эксперты пояснили, что описанная в материалах дела схема проста: в адрес зарубежных фирм-пустышек направляются деньги, но взамен никаких товаров или услуг плательщику на территории России не поступает.

Выводы сделаны: что грозит блогерам Чекалиным по новому обвинению
Бывших супругов подозревают в переводах валюты за границу по подложным документам

Накануне, 2 октября, стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении Валерии и Артема Чекалиных. Позднее правоохранители провели обыски.

В марте 2023 года, в отношении блогера и ее супруга Артема было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в размере около 300 млн рублей. Тогда же возбудили еще одно дело — о легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем.

В конце декабря 2023 года Следственный комитет (СК) России закрыл дело о неуплате налогов в отношении Чекалиных, но отказался прекратить разбирательство об отмывании средств. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 15 января текущего года сообщил, что Валерия и Артем Чекалины признали свою вину и полностью выплатили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 млн рублей, поэтому дело о неуплате налогов было прекращено.

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