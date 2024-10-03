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В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В аэропорту Казани ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом 3 октября сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Уточняется, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Направляющиеся в аэропорт Казани рейсы из Омска, Хургады и Челябинска перенаправляют на запасные аэродромы в Самару и Бегишево.

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Ранее, 27 сентября, пресс-секретарь Росавиации сообщал, что аэропорт Внуково был закрыт 48 минут из-за лопнувшей шины у самолета Як-40. Два рейса из-за инцидента были направлены на запасные аэродромы.

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