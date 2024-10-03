В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов
В аэропорту Казани ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом 3 октября сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Уточняется, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Направляющиеся в аэропорт Казани рейсы из Омска, Хургады и Челябинска перенаправляют на запасные аэродромы в Самару и Бегишево.
Ранее, 27 сентября, пресс-секретарь Росавиации сообщал, что аэропорт Внуково был закрыт 48 минут из-за лопнувшей шины у самолета Як-40. Два рейса из-за инцидента были направлены на запасные аэродромы.