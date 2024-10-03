В РФ арестовали имущество украинского миллиардера Александра Гереги

Имущество украинского миллиардера Александра Гереги на территории России было арестовано. Об этом в четверг, 3 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, которые есть в распоряжении агентства, имущество арестовали еще в апреле.

Александр Герега — депутат нескольких созывов Верховной рады Украины, в том числе действующего. Является основателем и совладельцем сети магазинов «Эпицентр» и сети строительных гипермаркетов «Новая линия».

Герега в 2021 году входил в список богатейших людей страны, который был опубликован «Forbes Украина». С 2018 года он находится под российскими санкциями.

В 2022 году Государственный совет Республики Крым утвердил решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью.

9 июля 2024 года глава Крымского парламента Владимир Константинов заявил о том, что в собственность Республики Крым перешли наиболее крупные активы украинских олигархов, ранее принадлежавшие им. Также он ранее сообщал о пополнении бюджета республики более чем на 2,1 млрд рублей, вырученных от продажи национализированных активов украинских олигархов.

12 июня Константинов заявил о национализации активов экс-премьера Украины Арсения Яценюка и других украинских политиков и олигархов. Также были национализированы активы украинской певицы, победительницы конкурса «Евровидение-2016» Сусаны Джамаладиновой, известной как Джамала.