Более 16 тыс. москвичей стали выпускниками «Школы бизнеса МБМ». Об этом 3 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«За семь лет обучающую программу для начинающих предпринимателей прошли больше 16 тыс. москвичей», — отметил он в своем Telegram-канале.

По словам мэра, участники программы ищут идеи, изучают основы маркетинга, занимаются проработкой юридических и бухгалтерских вопросов. Кроме того, в ходе обучения они получают обратную связь по бизнес-проекту, а в финале презентуют его.

До этого, 1 октября, международная непрерывная программа поддержки и развития технологических предпринимателей «Академия инноваторов» объявила о начале регистрации на пятый поток.