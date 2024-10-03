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WP указала на «невиданный» тактический успех ВС России в зоне СВО

WP: ВС России продвигаются в зоне СВО самыми быстрыми темпами с 2022 года
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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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Восточная Украина прогибается под воздействием усовершенствованной российской тактики и превосходящей огневой мощи. Об этом 2 октября сообщила газета The Washington Post (WP).

По словам аналитика, специалиста по анализу разведданных Black Bird Group Паси Паройнена, которые приводит издание, российские войска продвигаются в зоне специальной военной операции (СВО) в августе и сентябре невиданными с 2022 года темпами.

Он отметил, что российские военные за этот период увеличили занятую территорию по всей Украине на многие сотни километров. Как отмечают авторы материала, успех Российской армии обусловлен тактическими нововведениями.

«Российские войска штурмуют поля сражений небольшими группами, что сводит к минимуму обнаружение и затрудняет ответный огонь, при поддержке превосходящего количества артиллерии и беспилотников. Россия также улучшила свою боевую связь, помогая координировать атаки», — заявило издание.

Украинские военные рассказали газете, что у ВС РФ достаточно численности, чтобы поддерживать продвижение, а западная помощь не компенсирует дефицит оборудования. Кроме того, в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) также отметили хорошую военную подготовку российских бойцов.

«Украинцы сообщают, что [российские] штурмовые отряды часто хорошо обучены и хорошо оснащены», — добавила газета.

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Политолог Иван Мезюхо также 2 октября указал на осознание Западом невозможности победить РФ в бою. По его словам, сейчас на фоне поражений украинской армии наблюдается подготовка западного медиаполя к тому, чтобы в Киеве постепенно меняли свою риторику в плане территориальных уступок и перестали говорить о намерении вернуть границы к состоянию на начало 2014 года.

В тот день Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Верхнекаменское в ДНР. Кроме того, Российская армия нанесла поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Константиновка и Часов Яр ДНР.

Ранее, 1 октября, ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР. Также оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ были нанесены удары по скоплению живой силы и военной техники противника в 128 районах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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