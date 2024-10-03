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Бойцы группировки «Центр» рассказали о боевой подготовке

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Опыт специальной военной операции (СВО) оказывает значительное влияние на боевую подготовку. Сейчас штурмовики-добровольцы отрабатывают ближний бой в замкнутых пространствах окопов и зданий, подход групп к опорпунктам, зачистку, эвакуацию раненых и многие другие специфические упражнения. «Известия» побывали на одном из полигонов группировки «Центр» и узнали, как новобранцы тренируют жизненно важные навыки под руководством инструкторов с боевым опытом.

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«Сегодня отрабатываем с боевыми патронами и гранатами штурм окопов. Это даeт понимание, как вести себя в реальном бою, — заходим, и каждый знает свое место и задачу», — объяснил командир отделения с позывным Манси.

Кроме непосредственного слаживания групп тем, у кого нет боевого опыта, важно привыкнуть к звукам стрельбы и взрывов рядом, отметил он.

Добровольцы приходят с разным уровнем опыта и подготовки. Поэтому даже при условии общих занятий, нужно внимание и индивидуальный подход к каждому.

«Кто справляется получше, мы ему даем чуть-чуть больше заданий для отработки разных навыков. А после успешного прохождения боевой подготовки можем и специальность ему изменить. Допустим, обычного стрелка сделать стрелком-санитаром или санинструктором», — подчеркнул боец с позывным Потап.

В сегодняшних условиях, когда эвакуация штурмовиков в случае ранения предельно затруднена и часто происходит только с наступлением темноты, должности, связанные с оказанием первой помощи, очень важны.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Нет понятия идеального штурма, каждая операция планируется индивидуально»

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