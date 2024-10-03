Операторы ударных FPV-дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» из Камчатского края поразили скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром. Об этом 3 октября сообщили в Минобороны РФ.

По словам морпехов, главной проблемой для дронов являются станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, которые создают помехи для видеосигнала и глушат частоты, через которые управляется беспилотник. Дроноводы стараются как можно ближе подобраться к линии боевого соприкосновения.

«Смена частот постоянно идет, чтобы противник не настраивался на одну, используем разные точки и время запуска. По высоте — чем выше, тем лучше будет сигнал. Щупаем, где можно пройти, если есть помехи — отходим, пытаемся слева или справа обойти», — поделился оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Фрегат.

В Минобороны также рассказали, что рядом с линией фронта специалисты подразделения беспилотной авиации бригады морской пехоты развернули полевую лабораторию для ремонта вышедших из строя или получивших повреждения беспилотников.

«Винтомоторная группа выходит из строя, где-то провод в случае удара о землю или транспортировки может отойти — это приходится паять», — объяснил один из специалистов полевой лаборатории.

Ранее, 1 октября, Минобороны показало боевую работу расчета FPV-дронов десантников в районе Часова Яра. Как отметили представители министерства, расчет дронов-камикадзе активно наносит удары по живой силе, укреплениям, технике, а также по антеннам, ретрансляторам и усилителям связи украинской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.