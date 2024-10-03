Школьные автобусы с РЭБ начали курсировать в Белгородской области

Школьные автобусы с системами радиолокационной борьбы (РЭБ) начали курсировать в Белгородской области. «Известия» 3 октября рассказали о том, как функционируют школы в обстреливаемом боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) регионе.

Установленная в автобусы система предупреждает о приближающемся беспилотнике. Некоторые из них уже ловили сигнал.

Как рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин, автобусы, на которых перевозят детей, оборудованы всем, что может пригодиться при атаке ВСУ. В каждом транспорте есть бинты, жгуты, одеяла и питьевая вода.

Кроме того, сообщается, что каждого школьника теперь учат оказывать первую помощь и инструктируют, куда идти во время тревоги.

«Начальная школа — в теории, более старшая школа — на практике отрабатывает. Мы 5–10 минут уделяем на наложение жгута, на наложение турникета», — рассказал учитель физкультуры и основ безопасности и защиты Родины разуменской средней школы Владимир Рябчинский.

Также для безопасного обучения окна школы оклеены защитной пленкой от осколков.

«Не буду лукавить — обстановка стала спокойней. Конечно, нам слышны те обстрелы, которые происходят. Это не скроешь, да и мы периодически спускаемся в укрытие. Недалеко от входа в здание школы падали обломки», — рассказал директор разуменской средней школы Сергей Батаев.

Ранее, 2 сентября, президент России Владимир Путин, проводя открытый урок «Разговор о важном» в кызыльской школе № 20 имени Героев Отечества, заявил, что военные сделают всё для нормализации жизни школьников в приграничных регионах. По словам главы государства, этим уже занимаются около 10 тыс. жителей Тывы, которые находятся в зоне проведения спецоперации.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.