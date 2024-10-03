Лавров сообщил о почти полном переводе расчетов РФ и КНР в нацвалюты

Россия и Китай практически полностью перевели расчеты в нацвалюты, их доля достигла 95%. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров 3 сентября написал в статье к 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР, опубликованной в «Российской газете».

«В 2023 году взаимная торговля превысила отметку в $200 млрд и продолжает покорять новые высоты. Особо отмечу, что двусторонние расчеты практически полностью переведены в национальные валюты — на рубль и юань: сейчас их доля достигла 95%», — отметил он.

Лавров также заверил, что России нужен процветающий и стабильный Китай так же, как Китаю нужна сильная и успешная Россия.

«С удовлетворением констатирую, что, невзирая на различные ограничительные меры, вводимые Соединенными Штатами и их сателлитами, экономики России и Китая продолжают динамично развиваться. Структура народного хозяйства наших стран имеет высокую степень взаимодополняемости», — заключил он.

В этой же статье Лавров заявил о значительном вкладе России в энергетическую безопасность Китая. Кроме того, он добавил, что российская сельхозпродукция вышла на вторую позицию после энергоносителей в экспорте в КНР.

26 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН) заявил, что Россия преодолевает сложности с платежами за экспорт, для этого идет переход на нацвалюты. Глава государства отметил, что доля рубля во внешнеторговых расчетах России приближается к 40%, отметив, что с 2021 по 2023 год доля рубля в расчетах за экспорт выросла почти в три раза — до 39%, а в первом полугодии текущего года показатель составил уже 39,4%.

Ранее, 5 сентября, на полях IX Восточного экономического форума первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал «Известиям», что более 60% валюты в торговле в настоящее время — это рубль и валюты тех стран, с которыми у России происходит торговля. Он также указал на важность использования альтернативных систем платежей.