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Лавров заявил о значительном вкладе России в энергетическую безопасность Китая

Лавров: Россия вносит значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности Китая
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Россия вносит значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности Китая. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров 3 октября заявил в своей статье к 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР, опубликованной в «Российской газете».

«Россия вносит значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности Китая. Благодаря нашему природному газу из трубопровода «Сила Сибири» в китайских мегаполисах улучшается экологическая ситуация», — прокомментировал он.

Он также отметил, что сейчас перед странами стоит амбициозная задача обеспечения высококачественного развития двусторонних экономических связей на период до 2030 года, в целях которой была развернута энергичная работа по линии правительственных структур и бизнеса.

Кроме того, Лавров добавил, что российская сельхозпродукция вышла на вторую позицию после энергоносителей в экспорте в КНР.

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Ранее, 2 октября, президент России Владимир Путин выразил уверенность, что РФ и КНР будут укреплять отношения, а также способствовать безопасности и стабильности в Евразии и мире. Он отметил, что тесные, взаимовыгодные отношения между Россией и Китаем успешно выдержали испытание временем и в настоящее время находятся на рекордно высоком уровне.

1 октября сообщалось, что Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 75-летием образования республики. По словам российского лидера, Китай достиг значительных успехов в экономическом, социальном и научно-техническом развитии.

Ранее, 25 сентября, Лавров во время встречи с главой МИД КНР Ван И на полях Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что сотрудничество России и Китая стало важнейшим фактором, стабилизирующим международные отношения. Он отметил, что отношения Пекина и Москвы играют очень значительную роль во внутреннем развитии обеих стран. Ван И в свою очередь указал, что Россию и Китай объединяют соседство, вечная дружба и всестороннее стратегическое сотрудничество.

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