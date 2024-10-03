В Белгородской области в аварии с микроавтобусом погибли четыре человека
В Новооскольском районе Белгородской области микроавтобус столкнулся с грузовиком, четыре человека в результате ДТП погибли, еще 12 пострадали. Об этом в среду, 2 октября, сообщил источник «Известий».
«Восьмерых пострадавших эвакуируют в больницу», — рассказал собеседник.
По его словам, среди пострадавших есть минимум один ребенок. Уже установлено взаимодействие с территориальным центром медицины катастроф.
Как рассказали «Известиям» в местном управлении МВД, микроавтобус Ford Transit въехал в стоящий у обочины «КамАЗ». Все погибшие — пассажиры микроавтобуса.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства и причины ДТП.
Ранее, 9 сентября, в поселке Мортка Ханты-Мансийского автономного округа четверо подростков на автомобиле врезались в железобетонную опору уличного освещения, в результате чего водитель и трое его пассажиров в возрасте от 16 до 18 лет получили травмы.