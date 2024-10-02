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Путин анонсировал новые назначения участников программы «Время героев»

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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Некоторые участники программы «Время героев» уже назначены на важные должности, однако впереди еще ряд кадровых решений. Об этом 2 октября президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с одним из выпускников программы Артемом Жогой, которого назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.

«Практически согласованы новые назначения. Четыре человека будут работать на разных должностях в администрации президента РФ, еще один человек будет советником руководителя Федерального агентства воздушного транспорта, еще один — заместителем председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга и еще один коллега — заместителем губернатора Калужской области», — сказал глава государства.

Помимо этого, еще трех участников программы назначат на должности заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, замминистра цифрового и технологического развития Сахалинской области и советника заместителя генерального директора госкорпорации «Росатом».

«Всё это очень серьезная работа, каждый из них является очень серьезным назначением, каждое из этих направлений деятельности. И я уверен, они справятся, они показали себя самым наилучшим образом не только в боевых условиях, когда им приходилось рисковать своей жизнью, здоровьем в интересах России и защищая Россию, но показали очень хорошие результаты в ходе подготовки на платформе «Время героев», — добавил Путин.

В свою очередь Жога отметил качество образования и серьезный подход преподавателей президентской программы «Время героев». Также он добавил, что среди участников образовалась хорошая команда. Все они сдружились и постоянно поддерживают контакт.

«Даже во время стажировки мы поддерживали между собой связь, задавали кто какие вопросы, помогали друг другу. И уверен, что, заняв все, которые вы перечислили, должности и обязанности, мы будем так же поддерживать и помогать друг другу во всех вопросах», — заключил он.

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Ранее, 25 сентября, участник программы «Время героев» Евгений Чинцов возглавил думу Нижнего Новгорода. Чинцов до участия в выборах работал в структурах Вооруженных сил. В 2022 году он был начальником разведки — заместителем начальника штаба по разведке танковой армии.

20 сентября участник СВО и программы «Время героев» капитан Александр Суразов был избран на должность председателя комитета по физкультуре и спорту Республики Алтай. Глава региона Андрей Турчак подчеркнул, что опыт Суразова поможет решить поставленные задачи.

До этого, 17 сентября, губернатор Курской области Алексей Смирнов назначил участника СВО гвардии полковника Алексея Кондратьева членом Совета Федерации от исполнительной власти региона. Он является ветераном боевых действий и участником президентской программы «Время героев».

О том, что специальная кадровая программа «Время героев» для участников и ветеранов спецоперации уже начала действовать, Путин сообщил в конце апреля. По словам главы государства, из этих людей страна должна черпать кадры, выбирать их на работу, избирать тех, кто служит России. Президент выразил уверенность, что участники программы достойно проявят себя при работе в органах власти.

В середине апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что президент очень внимательно следит за развитием программы. Представитель Кремля добавил, что количество участников подтверждает ее востребованность.

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