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Забивший насмерть солистку группы Una мужчина получил восемь лет колонии

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Фото: РЕН ТВ
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Суд признал Артема Табачука виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть солистки инди-группы Una Анастасии Котовой, и приговорил к восьми годам лишения свободы. Об этом 2 октября сообщили «Известиям» в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел 15 мая в одной из квартир в Колпино. Мужчина распивал спиртное со своей знакомой Котовой. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой он нанес 37-летней исполнительнице около 25 ударов ногами. От полученных травм женщина скончалась.

«Поспорили, потом перешли кричать друг на друга, в итоге Настя не выдержала и ударила меня ладонью по щеке, после чего я встал, взял ее за руку, толкнул в спину. Она упала, я начал бить ногой по голове, по телу. Я сам не знаю, как это произошло, как так вообще получилось. Я не хотел ее убивать, я хотел, чтобы она просто замолчала», — рассказал Табачук на допросе.

Мужчина добавил, что раскаивается в содеянном. Фигурант будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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Колпинский районный суд Санкт-Петербурга заключил Табачука под стражу 17 мая. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

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