В Москве автомобиль с подростком за рулем врезался в дорожный знак и перевернулся
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- В Москве автомобиль с подростком за рулем врезался в дорожный знак и перевернулся
В Москве два подростка врезались на автомобиле в дорожный знак и перевернулись. Об этом в среду, 2 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
«На Сиреневом бульваре 14-летний юноша, управляя автомобилем, произвел наезд на бордюр, дорожный знак с последующим опрокидыванием транспортного средства», — говорится в Telegram-канале правоохранителей.
Отмечается, что на пассажирском сиденье авто SsangYong сидела 14-летняя девушка. В результате аварии ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Прокуратура Восточного административного округа расследует обстоятельства случившегося и то, как подростки получили доступ к транспорту.
Ранее, 9 сентября, в поселке Мортка Ханты-Мансийского автономного округа четверо подростков на автомобиле врезались в железобетонную опору уличного освещения, в результате чего водитель и трое его пассажиров в возрасте от 16 до 18 лет получили травмы.