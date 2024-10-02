Собянин назвал число промышленных предприятий в Москве

В настоящее время в Москве функционируют более 4,5 тыс. предприятий на которых работает свыше 750 тыс. человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном блоге.

2 октября Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин совместно открыли площадку практической подготовки колледжей Москвы «Руднево».

«Начали строить большую площадку, связанную с образованием. Это среднее профессиональное образование. Это здание, где мы находимся с вами, — это межколледжный центр для подготовки специалистов на высокотехнологичном оборудовании. Дальше строится лабораторный комплекс. Дальше строится здание для университета „Станкин“, где будет центр подготовки студентов, их лаборатории и производственные площади. Дальше будет строиться корпус для производства станков „Ростехом“. Так что это такой большой станкостроительный комплекc, который будет центром компетенций для нашей страны», — рассказал в ходе мероприятия столичный градоначальник.

Площадка «Руднево» — первое инновационное образовательное пространство для практической подготовки квалифицированных кадров с учетом потребностей экономики Москвы, подчеркнул Собянин.

«О промышленности скажу, что в целом она активно развивается. За последние пять лет, я докладывал, обрабатывающая промышленность увеличилась в два раза», — сказал мэр.

Как отметил Собянин, по итогам 2024 года частные и государственные инвестиции в промкомплекс столицы составят 310 млрд рублей. По прогнозам, до 2030 года они вырастут на 620 млрд рублей — до 930 млрд рублей.

Собянин особо отметил работу особой экономической зоны «Технополис Москва». На шести площадках общей площадью более 280 га. Здесь построено свыше 1,5 млн кв. м промышленных и общественно-деловых площадей, а к 2030 их планируют довести до 3,8 млн кв. м.

Сегодня в «Технополисе Москва» действуют более 220 предприятий, из которых 112 имеют статус резидента и получают налоговые преференции. Резиденты на 10 лет освобождены от уплаты имущественного, земельного и транспортного налогов, а ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента вместо 20, указал мэр.