«Спартак» вышел в плей-офф пути РПЛ Кубка России после победы над «Динамо»
Московский «Спартак» в среду, 2 октября, одержал победу над столичным «Динамо» в матче пятого тура группового этапа Кубка России и вышел в плей-офф «Пути Российской премьер-лиги» (РПЛ), возглавив турнирную таблицу.
Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась счетом 3:2 в пользу красно-белых. На второй минуте хозяева открыли счет благодаря Эли Дасу, однако на десятой минуте с пенальти отметился игрок «Спартака» Эсекьель Барко.
Победу красно-белым принесли голы Кристофера Мартинса и Виллиана Жозе. Главный тренер клуба Деян Станкович получил красную карточку на 86-й минуте встречи.
Ранее, 19 сентября, «Спартак» победил самарский клуб «Крылья Советов» в матче четвертого тура группового этапа «Пути Российской премьер-лиги» FONBET — Кубка России по футболу. Игра закончилась со счетом 4:1.