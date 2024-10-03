Названы лучшие TravelTech приложения в России
«Путешествия в Т-Банке», «Альфа-Трэвел» и «Яндекс Путешествия» признаны TravelTech-платформами с лучшим клиентским сервисом в России. Список составило агентство TelecomDaily на основе интернет-опроса.
По уровню удовлетворенности работы сервиса «Путешествия в Т-Банке» набрали 4,56 балла (оценивали по пятибалльной шкале), «Отелло» — 4,54 балла и «Альфа-Трэвел» — 4,52 балла. В топ-5 также вошли «Яндекс Путешествия» (4,5 балла) и«Авиасейлс» (4,49).
При этом наиболее популярными сервисами российские пользователи назвали «Яндекс Путешествия», «Суточно.ру» и «Туту.ру». В первую пятерку также вошли «Авиасейлс» и OzonTravel.
По данным опроса, из 14 крупнейших сервисов только шесть показали результативность (когда пользователь, например, купил билет или забронировал отель) выше 50%.
Примерно половина респондентов пользовались TravelTech через мобильное приложение. При этом максимальное количество пользователей зафиксировано у «Путешествий в Т-Банке» — 88%. Далее следуют Ozon Travel — 68% и «Альфа Тревел» — 63%.
По индексу NPS (то есть готовности рекомендовать сервис) лидерами стали «Яндекс Путешествия» (56%) и «Путешествия в Т- Банке» (55%). Затем идут «Авиасейлс» и «Суточно.ру» (по 52%), а также «Туту.ру» (почти 49%).
Опрос проходил с 29 по 30 июля этого года. В нем приняли участие свыше 700 респондентов, которые пользовались соответствующими онлайн-сервисами.