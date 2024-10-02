Постпред Израиля в ООН призвал ввести «удушающие» санкции против Ирана

Иран столкнется с серьезными последствиями после атаки на Израиль, которые невозможно представить. Об этом в среду, 2 октября, заявил постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон на заседании Совбеза, посвященном обсуждению ситуации на Ближнем Востоке.

Дипломат указал, что действия Израиля будут решительными. За каждую запущенную ракету страна будет наносить ответный удар по Ирану.

Кроме того, он потребовал положить конец разговорам о деэскалации. По словам постпреда, Иран является страной-агрессором, поэтому попытки приравнять его к Израилю — безнравственное искажение картины происходящего.

«Мы требуем ввести удушающие и незамедлительные санкции против Ирана. КСИР необходимо включить в список террористических организаций», — указал Данон.

Вечером 1 октября Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также Нетаньяху назвал атаку Ирана неудачной.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля вопреки заявлениям Тегерана.

2 октября радиостанция Israel National New сообщала, что в результате атаки Ирана на Израиль было повреждено около ста домов в городе Ход-ха-Шарон. Было отмечено, что еще десятки домов получили незначительный ущерб. Информация о пострадавших в Израиле до сих пор отсутствует.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.