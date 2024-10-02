Практика и стратегия: в России подготовят 2 млн рабочих кадров к 2030 году

В России растет престиж рабочих профессий: Минпросвещения прогнозирует подготовку 1,35 млн специалистов для ключевых отраслей экономики к 2028 году и порядка 2 млн — к 2030-му. Об этом стало известно во время посещения Владимиром Путиным индустриального парка «Руднево» в День среднего профессионального образования, 2 октября. Также к концу десятилетия увеличится и число учащихся в колледжах Москвы — до 420 тыс., пообещал мэр столицы Сергей Собянин. К слову, теперь все студенты таких учебных заведений в Москве смогут отточить профессиональные навыки на новой площадке в «Руднево». Здесь президент осмотрел несколько пространств, в частности участок финальной сборки беспилотных летательных аппаратов.

Чем занимаются в индустриальном парке «Руднево»

Владимир Путин вернулся в индустриальный парк «Руднево» спустя полтора года после его открытия в апреле 2023-го. В День среднего профессионального образования, который уже второй год отмечается 2 октября, президент открыл площадку для практической подготовки студентов колледжей Москвы. Это новый большой комплекс, где находится 21 мастерская и лаборатория. В них учащиеся смогут осваивать компетенции и отрабатывать профессиональные навыки в сферах машиностроения, электроники, автоматизации производства, авиационной промышленности, включая беспилотные летательные аппараты. В этом учебном году подготовку в «Руднево» могут пройти 3 тыс. студентов из 15 колледжей столицы.

— Здесь мы даем студентам основы цифрового производства на базе роботизированной техники. В чем уникальность площадки? В том, что она построена на промышленном оборудовании. То есть все манипуляторы, которые представлены в данной лаборатории, используются на производстве. И даже студенты первого курса получают практические навыки, нарабатывают их именно на промышленном оборудовании, — рассказал «Известиям» мастер производственного обучения площадки «Руднево» Евгений Коломиец.

Президент РФ Владимир Путин посещает индустриальный парк «Руднево» в Москве. На втором плане справа — мэр Москвы Сергей Собянин Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Это подтвердили и студенты, которые делились с «Известиями» своими впечатлениями не только о технике, но и о пространстве парка для внеучебной деятельности. Отчасти это проверил и Владимир Путин. Так, во время осмотра площадки глава государства вместе с мэром Москвы подошли к кафе, где бариста были студенты колледжей Милана и Илья, и попросили приготовить два эспрессо. Параллельно президент интересовался состоянием родного города девушки — Севастополя. Затем политики выпили кофе, а Владимир Путин поблагодарил студентов.

— Илья, считай, что самую главную практику ты прошел, — пошутил Собянин.

Далее президент осмотрел несколько учебных пространств. Среди них — лаборатория точных цифровых измерений и участок токарных универсальных станков. Везде он кратко пообщался со студентами, однако с особым интересом Путин задержался на участке одного из главных направлений работы индустриального парка — финальной сборки беспилотных летательных аппаратов. Здесь с большим энтузиазмом ждали встречи с президентом. Успокоить ребят даже пришла их куратор.



— Никому не волноваться! Вы все молодцы! Все красивые! Ваша задача — рассказать всё как есть. Это что такое? Застегнись сейчас же. Встаньте так, чтобы было видно и экран, и вас, и мастерскую. Владимир Владимирович, если увидит, вдруг захочет подойти и посмотреть оборудование, — давала указания женщина.

Ребята заметно приободрились. Как позже выяснилось, волновались они действительно зря, поскольку разговор был скорее приятельский, чем «отчетный»: президент интересовался техническими особенностями устройств, которые произвели студенты, а учащиеся делились с ним своими планами и наработками. К примеру, Владимиру Путину рассказали про разрабатываемый дрон «Военный корреспондент», который поможет военкорам на линии в зоне боевых действий. Президент впечатлился разработкой и признал ее актуальность.

Фото: РИА Новости/POOL/Валерий Шарифулин

— Работа военных корреспондентов, как мы знаем, связана с большими рисками. Если этот риск будет минимизирован с применением вашей техники, то это очень хорошо, — сказал он.



Некоторые ребята открыто заявляли о своем желании так или иначе поучаствовать в спецоперации — хотя бы в части управления БПЛА. Президент похвалил такое рвение и подчеркнул успех отечественных беспилотников: сегодня их скорость уже достигает от 300 до 700 км/ч.



— Современные беспилотные летательные аппараты, они и скорость большую набирают, и двигатели у них появляются очень мощные, и дальность действия, — обратил внимание президент. — И они могут выполнять такие задачи, которые раньше могла выполнять только армейская, боевая авиация.



По данным министра просвещения РФ Сергея Кравцова, на сегодня на предприятиях оборонно-промышленного комплекса задействовано около 90 тыс. студентов колледжей.

Куда требуются специалисты со средним образованием

День среднего профессионального образования объединяет 3,7 млн студентов и 350 тыс. работников этой системы. Всего в России работает почти 3,2 тыс. колледжей и техникумов, однако долгое время в стране отмечалась серьезная нехватка специалистов рабочих профессий. Владимир Путин неоднократно в своих масштабных выступлениях — и в послании Федеральному собранию, и в речи на ПМЭФ-2024 — поручал подготовить около 1 млн специалистов рабочих профессий до 2028 года для различных отраслей промышленности.

Сергей Кравцов заявил, что этот порог министерство перешагнет: к 2028 году подготовят 1,35 млн специалистов для ключевых отраслей экономики, а к 2030-му и вовсе 2 млн. Министр отметил возросший престиж рабочих профессий: в прошлом году было подано 1,25 млн заявлений в колледжи. Конкурс в среднем составил три человека на место, а по ряду специальностей — девять. Более того, более 62% девятиклассников в 2023-м выбрали учебу в колледжах, добавил он. При этом большинство ребят (56%) поступают на технические направления. «То есть прошлое ушло, когда в колледжи шли на юристов, экономистов. Сегодня технические направления, туризм, сельское хозяйство — те вакансии, которые нужны современной экономике России», — уточнил министр.

Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Схожую тенденцию на примере столицы подтвердил и Сергей Собянин. Он отметил, что на рынке труда сегодня только 15% работодателей ищут сотрудников с высшим образованием, а 75% — учащихся колледжей или специалистов со среднетехническим образованием.

— Специалистов с высшим образованием в Москве мы готовим 63%, а СПО — всего 18%. Явный дисбаланс, поэтому приняли решение развивать СПО. В 2022 году было 177 тыс., сейчас, в 2024 году, уже 275 тыс., и к 2030 году конкретные планы, <...> будет 420 тыс. Мы планируем за пять лет увеличить количество ребят, которые учатся в колледжах, и выпускников в два раза, таким образом цифра учащихся в колледжах и вузах будет сопоставима, — рассказал Сергей Собянин.

По словам главы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, тенденция к востребованности рабочих специальностей на рынке в России действительно есть. Однако это не означает, что власти больше не заинтересованы в людях с высшим образованием, заключила она в беседе с «Известиями».