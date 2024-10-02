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Дорожники отремонтировали порядка 50 км трассы «Беларусь» в Московском регионе

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Фото: t.me/avtodorgk
dzen
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В Москве и Московской области завершили капитальный ремонт трех участков федеральной трассы М-1 «Беларусь» общей протяженностью более 50 км. Об этом региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на ГК «Автодор» сообщает в среду, 2 октября.

По данным ведомства, на участке с 17-го по 25-й км от МКАД до аэропорта Внуково в Москве дорожники заменили покрытие и смонтировали датчики состояния поверхности, нанесли разметку.

Параллельно работы велись на участке с 95-го по 110-й км М-1, который пролегает по территории Можайского округа Подмосковья. Там восстановили изношенное покрытие, привели в порядок съезды и примыкания, обустроили водоотвод, а также установили остановки общественного транспорта.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», масштабные работы прошли и на третьем участке — со 132-го по 160 км трассы, тоже расположенном в Можайском округе. Дорожники расширили проезжую часть на 1 м, обустроили систему водоотвода, смонтировали ограждение, нанесли разметку и отремонтировали четыре площадки, предназначенные для отдыха автомобилистов.

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