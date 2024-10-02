ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве
Военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС взяло на себя ответственность за террористический акт, совершенный в районе Яффо в Тель-Авиве. Об этом 2 октября сообщило издание The Times of Israel.
ХАМАС также утверждает, что двое мужчин, которые совершили нападение, являются членами террористической организации.
Стрельба в Тель-Авиве произошла накануне вечером, 1 октября. В районе Яффо, который находится на юге города, живет как арабское, так и еврейское население.
По последним данным полиции Израиля, количество погибших в районе Яффо в Тель-Авиве выросло до семи, ранения получили 16 человек. Кроме того, в результате теракта был тяжело ранен гражданин Белоруссии.
Ранее в этот день в посольстве РФ в Израиле сообщили «Известиям», что не получали сообщений о пострадавших при теракте россиянах, но консульский отдел дипмиссии следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.