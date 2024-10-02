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ВОЗ приравняла зависимость от смартфонов у детей к курению

ВОЗ призвала ограничить использование смартфонов по аналогии с табаком
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала к введению ограничений на использование смартфонов, по аналогии с мерами по борьбе с курением во избежание негативного влияния гаджетов на детей и подростков. Об этом 2 октября написало издание Politico со ссылкой на директора отдела национальных стратегий и систем здравоохранения организации Наташу Аззопарди Мускат.

Эксперт отметила, что в качестве ограничительных шагов необходимо повысить цены на смартфоны, запретить их использование в определенных местах по аналогии с курением и установить возраст владельцев мобильных устройств.

«Возможно, нам нужно подумать о том, где уместно использовать цифровые устройства, и, возможно, пришло время начать думать о местах, где не следует использовать определенные девайсы», — сказала она, указав, что эти инструменты могут использоваться успешно.

Мускат также обратила внимание, что неконтролируемое использование смартфонов подростками может негативно повлиять на их академическую успеваемость, ментальное здоровье и продуктивность работы, добавляет «Газета.Ru».

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Ранее, 4 сентября, директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов оценил инициативу создания детских SIM-карт. По его словам, информационная защита и обучение детей работе с информацией являются одними из важных задач воспитания, особенно на фоне того, что даже взрослые пока только учатся информационной гигиене.

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