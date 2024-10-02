Реклама
Прямой эфир
Армия
Ефрейтор Рецлов перехватил управление украинским тяжелым дроном
Мир
В Армении колонна оппозиции направилась к зданию общественного телевидения
Мир
Постпредство РФ возложило вину за инцидент с сотрудником ВГТРК на делегацию ФРГ
Мир
Маск назвал хорошей идею Орбана отправить нелегальных мигрантов в центр Брюсселя
Мир
Президент Ирана предупредил Израиль о более сильном ответе в случае эскалации
Политика
Путин анонсировал новые назначения участников программы «Время героев»
Происшествия
Силы ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника над Курской областью
Политика
Путин на встрече с Жогой отметил важность работы полпреда президента в УрФО
Происшествия
В Москве автомобиль с подростком за рулем врезался в дорожный знак и перевернулся
Общество
Забивший насмерть солистку группы Una мужчина получил восемь лет колонии
Спорт
«Спартак» вышел в плей-офф пути РПЛ Кубка России после победы над «Динамо»
Экономика
В РФ арестовали средства на счетах Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank
Мир
В США сообщили о совместной работе с Израилем над ответом Ирану
Политика
МИД РФ назвал требования Сеула к Москве выходящими за рамки дипломатии
Мир
Захарова заявила о неуважении к журналистике и свободе слова в ООН
Общество
Сомнолог рассказал о влиянии смены времени года на качество сна
Недвижимость
Краснодар обогнал Санкт-Петербург по объемам строительства жилья в России
Политика
Востоковед указал на противоречивую политику Эрдогана по Ближнему Востоку

Джокович раскритиковал антидопинговую систему в теннисе из-за дела Синнера

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Сербский теннисист Новак Джокович раскритиковал антидопинговую систему в теннисе из-за дела в отношении первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, который обвиняется в употреблении допинга. Его слова передает издание Punto de Break в среду, 2 октября.

«Думаю, совершенно очевидно, что у нас есть система, которая не работает. Это поймут даже те, кто не следит за нашим спортом», — поделился мнением серб.

По его словам, в процедуре слишком много регулирующих органов, а также непоследовательности в их решениях.

Джокович отметил впечатляющий уровень игры Синнера, несмотря на произошедшую ситуацию, и выразил надежду, что дело решится как можно скорее. По его словам, происходящее отрицательно сказывается на спорте.

Тяжелое поражение: как Медведев уступил первой ракетке мира
В 2024 году лучший российский теннисист пока не смог взять ни одного титула

О том, что Синнер дважды сдал положительный допинг-тест на турнире серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, но избежал дисквалификации, сообщалось 20 августа. Он был дважды отстранен от игр, но в обоих случаях успешно обжаловал санкцию и продолжил участие в соревнованиях.

Сам теннисист объяснил, что вещество попало в его организм в результате заражения членом команды поддержки. Независимый трибунал счел его объяснения заслуживающими доверия.

В субботу, 28 сентября, WADA подтвердило подачу апелляционной жалобы в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу Синнера о нарушении антидопинговых правил.

30 сентября российский теннисист Даниил Медведев поддержал Синнера. По его словам, никто не хочет оказаться в подобной ситуации. Кроме того, он отметил, что WADA делает «то, что должно делать», как и Синнер делает то, что должен он сам.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024