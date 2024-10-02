Джокович раскритиковал антидопинговую систему в теннисе из-за дела Синнера

Сербский теннисист Новак Джокович раскритиковал антидопинговую систему в теннисе из-за дела в отношении первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, который обвиняется в употреблении допинга. Его слова передает издание Punto de Break в среду, 2 октября.

«Думаю, совершенно очевидно, что у нас есть система, которая не работает. Это поймут даже те, кто не следит за нашим спортом», — поделился мнением серб.

По его словам, в процедуре слишком много регулирующих органов, а также непоследовательности в их решениях.

Джокович отметил впечатляющий уровень игры Синнера, несмотря на произошедшую ситуацию, и выразил надежду, что дело решится как можно скорее. По его словам, происходящее отрицательно сказывается на спорте.

О том, что Синнер дважды сдал положительный допинг-тест на турнире серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, но избежал дисквалификации, сообщалось 20 августа. Он был дважды отстранен от игр, но в обоих случаях успешно обжаловал санкцию и продолжил участие в соревнованиях.

Сам теннисист объяснил, что вещество попало в его организм в результате заражения членом команды поддержки. Независимый трибунал счел его объяснения заслуживающими доверия.

В субботу, 28 сентября, WADA подтвердило подачу апелляционной жалобы в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу Синнера о нарушении антидопинговых правил.

30 сентября российский теннисист Даниил Медведев поддержал Синнера. По его словам, никто не хочет оказаться в подобной ситуации. Кроме того, он отметил, что WADA делает «то, что должно делать», как и Синнер делает то, что должен он сам.