В Израиле в результате теракта тяжелое ранение получил гражданин Белоруссии

Гражданин Белоруссии тяжело ранен в результате террористического акта в Израиле. Об этом 2 октября сообщило издание «Беларусь сегодня» со ссылкой на МИД страны.

«С сожалением сообщаем, что в результате теракта 1 октября 2024 года в г. Яффо (Израиль) был тяжело ранен гражданин Белоруссии 1997 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посольство находится на связи с местными компетентными властями и больницей, куда пострадавший был госпитализирован.

В МИД Белоруссии напомнили об актуальности рекомендации гражданам по возможности воздержаться от поездок в ряд стран Ближнего Востока.

Стрельба в Тель-Авиве произошла накануне, вечером 1 октября. В районе Яффо, который находится на юге города, живет как арабское, так и еврейское население.

В тот же день в посольстве РФ в Израиле сообщили «Известиям», что не получали сообщений о пострадавших при теракте россиянах, но консульский отдел дипмиссии следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной.

По последним данным израильской полиции, количество погибших в районе Яффо в Тель-Авиве выросло до семи, ранения получили 16 человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.