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Дело возбудили в отношении экс-замглавы филиала «Управления лесного хозяйства» МО

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Уголовное дело об особо крупном мошенничестве возбудили в отношении экс-замглавы Морозовского филиала ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Минобороны Александра Случака и директора ООО «Транслесстрой» Озмана Авдаляна. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе военных следственных органов.

«Военными следственными органами Следственного комитета РФ расследуется уголовное дело <...> в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По версии следствия, в 2022 году Случак и Авдолян, исполняя госконтракт по рубке лесных насаждений Минобороны России, занизили стоимость подлежащего вырубке леса, похитив не менее 20 млн рублей. Похищенные денежные средства фигуранты распределили между собой.

В рамках расследования на имущество обвиняемых стоимостью свыше 25 млн наложен арест. Авдоляну избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Случаку назначили домашний арест.

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Ранее, 30 сентября, суд арестовал более 100 млн рублей и недвижимость экс-начальника Центрального вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика. Его арестовали по подозрению в получении взятки 6 августа. Демчик будет находиться под стражей до 1 ноября.

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